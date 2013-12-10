ЗМІ: Активістів у Василькові розігнали, близько 15 автобусів зі спецназом рухаються до Києва

Сьогодні, 10 грудня, у Василькові, що під Києвом, була дуже напружена ситуація. Як повідомляють джерела ТСН, близько 300 міліціонерів розігнали мітингувальників, які блокували правоохоронців на території аеродинамічного училища.

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Як йдеться в сюжеті ТСН-Ранок, зараз близько 15 автобусів з правоохоронцями рухаються у напрямку Києва.

Нагадаємо, схожа ситуація була напередодні вдень. Кільком машинам з правоохоронцями вдалося прорвати барикаду активістів та виїхати д Києва. За різними даними в столицю приїхало від 10 до 15 машин.