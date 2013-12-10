Міліція поки не буде штурмувати будівлю КМДА

11:54, 10 грудня 2013
Політика
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Міліція найближчим часом не вживатиме заходів зі звільнення будівлі Київської міськдержадміністрації від учасників акції громадянського протесту.

Міліція обіцяє поки не чіпати мітингувальників, які захопили будівлю КМДА

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як відомо, 9 грудня сплинув п'ятиденний термін, протягом якого можна було оскаржити рішення суду про негайне розблокування роботи держустанов і будівлі КМДА в тому числі.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають й досі.

Активісти заявили, що в приміщенні КМДА проходить Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.

5 грудня працівники виконавчої служби оголосили мітингувальникам рішення Шевченківського районного суду Києва, яке зобов'язує їх добровільно залишити приміщення КМДА та Будинок профспілок.

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