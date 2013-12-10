Міліція поки не буде штурмувати будівлю КМДА

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як відомо, 9 грудня сплинув п'ятиденний термін, протягом якого можна було оскаржити рішення суду про негайне розблокування роботи держустанов і будівлі КМДА в тому числі.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають й досі.

Активісти заявили, що в приміщенні КМДА проходить Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.

5 грудня працівники виконавчої служби оголосили мітингувальникам рішення Шевченківського районного суду Києва, яке зобов'язує їх добровільно залишити приміщення КМДА та Будинок профспілок.