Політичний комітет ПАРЄ стурбований ескалацією ситуації в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, заява комітету ПАРЄ з'явилася після його засідання у Парижі.

Комітет "закликає усі сторони в Україні утриматись від будь-яких проявів насильства та залякування, які ще далі можуть підірвати стабільність країни, включно з її демократичним процесом. Як член Ради Європи, яка поділяє цінності організації, Україна має повністю поважати європейські стандарти свободи маніфестацій, висловлювань та зібрань".

Комітет "закликає всі сторони розпочати політичний діалог, спрямований на мирне вирішення нинішньої кризи, для проведення демократичних реформ", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд побував у Києві на початку грудня і провів переговори з керівниками українського уряду та лідерами парламентських фракцій.