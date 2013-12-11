На Майдані зварюють оборонні їжаки з арматури (фото)

На Майдані Незалежності мітингувальники починають зміцнювати барикади їжаками, які зварюють із залізних прутів.

В ці хвилини на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі люди вставляють в снігові барикади металеві штирі.

Як передає кореспондент УНІАН, також мітингувальники встановлюють ще одну барикаду з мішків із снігом.

Майдан вже майже прибраний від снігу, чистять добровольці, навіть сходи до підземного переходу на Хрещатику. Також сніг прибирають по всій території Євромайдану і аж до Київської мерії. На вулиці Хрещатик встановлюють нові намети.

Людей значно більшає. І вони вже займають майже весь Майдан Незалежності.

Нагадаємо, в середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестуючих з центральної площі столиці України, а потім зробили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації, використовуваного протестуючими як місце для ночівлі. МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян. У міру того як кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегруповування і, зрештою, почали відводити колони бійців в «урядовий квартал».