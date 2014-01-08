Головне за день: огляд топ-новин

Сенат США прийняв резолюцію на підтримку українського народу

Сенат США прийняв резолюцію, що виражає підтримку українському народу у світлі непідписання Угоди про асоціацію з ЄС.

МЗС України, у той же час, розцінює прийняття резолюції Сенату США щодо України як вияв підтримки європейського вибору України та її демократичного розвитку.

Український авторинок у 2013 році скоротився майже на 5%

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій угод з легковими та комерційними автомобілями, в 2013 році в порівнянні з 2012 роком скоротився на 4,5 % - до 346,746 тис. одиниць.

Генпрокуратура знайшла підозрюваного у перевищенні повноважень при розгоні Євромайдану

Керівнику одного з управлінь ГУ МВС у м. Києві оголошено про підозру у перевищенні посадових повноважень, тобто в умисному вчиненні службовою особою дій, які виходять за межі наданих їй повноважень під час подій, що відбулися 30 листопада 2013 на Майдані Незалежності.

ФІФА вирішила провести Чемпіонат світу 2022 року взимку

Чемпіонат світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, відбудеться наприкінці осені - початку зими.

Уряд доручив органам влади переглянути тарифи на тепло для населення

Кабмін рекомендував Нацкомісії з 1 січня переглянути тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання з урахуванням нових цін на газ, а центральним і місцевим органам влади - забезпечити зниження вартості газу та теплопостачання для населення.

МВФ підвищить прогноз зростання світової економіки найближчим часом

Міжнародний валютний фонд (МВФ) має намір підвищити прогноз зростання світової економіки в найближчі три тижні.

Україна з початку 2014 року призупинила імпорт газу з Європи

Україна, яка 17 грудня 2013 року отримала від свого головного постачальника природного газу - російської компанії «Газпром» зниження його ціни на третину, до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів, з 1 січня 2014 року не здійснює закупівлі газу на ринках Європи.

Блохіна визнали найкращим клубним тренером України

Головний тренер київської футбольної команди "Динамо" Олег Блохін визнаний кращим українським клубним тренером за версією Football coach world ranking.

Також Мануель Нойєр, голкіпер мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини з футболу, визнаний кращим воротарем світу 2013 року.

Сирійські ісламісти закликали знищувати інших повстанців

У Сирії радикали з угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту» (ISIL) закликали до знищення всіх інших повстанців.