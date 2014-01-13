У США невідомий захопив заручників у супермаркеті

Як передає ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ, у злочинця при собі зброя, й він загрожує вбити одну із заручниць.

На місце пригоди прибули наряди поліції. Прилеглі до супермаркету вулиці перекрито, з розташованого через дорогу ресторану швидкого харчування "Макдоналдс" евакуйовано всіх відвідувачів.

Скільки саме людей перебувають у заручниках, поки невідомо.