У США невідомий захопив заручників у супермаркеті
19:24, 13 січня 2014Політика
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Невідомий чоловік захопив заручників у невеликому супермаркеті в американському місті Денвер (штат Колорадо).
Чоловік захопив заручників у США / Фото : gorod48.ru
Як передає ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ, у злочинця при собі зброя, й він загрожує вбити одну із заручниць.
На місце пригоди прибули наряди поліції. Прилеглі до супермаркету вулиці перекрито, з розташованого через дорогу ресторану швидкого харчування "Макдоналдс" евакуйовано всіх відвідувачів.
Скільки саме людей перебувають у заручниках, поки невідомо.
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