До урядового кварталу стягують "Беркут" та внутрішні війська

В урядовий квартал стягуються силовики. За останні години, за даними Автомайдану, там сконцентровані близько двох тисяч бійців "Беркута" і внутрішніх військ.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, в Київ до ранку заїхали більше 70 автобусів з учасниками Антимайдана з південно-східних регіонів країни. Крім того, вчора ввечері спеціальними потягами з Донецька виїхали три тисячі осіб на підтримку провладного мітингу.

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Імовірно силовики стягуються для підтримки засідання провладної більшості у Верховній Раді, яка сьогодні збирається проголосувати державний бюджет на 2014 рік. Не виключено, що у разі блокування сесійної зали, регіонали можуть провести виїзне засідання .

Раніше регіонали анонсували сорокатисячний мітинг на підтримку прийняття держбюджету-2014.