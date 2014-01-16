Посол США занепокоєний сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді
16:09, 16 січня 2014Політика
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Посол США в Україні Джефрі Пайєтт висловив занепокоєння тим, як відбувалося голосування за деякі закони сьогодні у Верховній Раді.
Довіра до демократії в Україні під загрозою / Фото посольства США
Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.
«Я занепокоєний через те, яким чином відбувалося голосування за деякі закони сьогодні у парламенті», - написав посол США.
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Також Пайєтт додав, що «нормативні документи слід приймати відповідно до належної процедури і згідно з критеріями, визначеними чинним законодавством, інакше довіра до демократичних інституцій і правової системи опиняється під загрозою».
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