Посол США занепокоєний сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Я занепокоєний через те, яким чином відбувалося голосування за деякі закони сьогодні у парламенті», - написав посол США.

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Також Пайєтт додав, що «нормативні документи слід приймати відповідно до належної процедури і згідно з критеріями, визначеними чинним законодавством, інакше довіра до демократичних інституцій і правової системи опиняється під загрозою».