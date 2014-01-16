2013 рік став найгіршим роком для свободи слова в Україні за останні 11 років

Такими є результати щорічного дослідження Інституту масової інформації.

Загалом у 2013 році в рамках щомісячного «Барометру свободи слова» Інститут масової інформації зафіксував 496 порушень свободи слова, що у півтора рази більше, ніж у 2012 (283 порушення), у шість разів більше, ніж в 2009 році (79 випадків), і в 11 разів більше, ніж у 2005 році (44 порушення), йдеться в дослідженні.

Також зазначено, що найбільшу кількість порушень було зафіксовано в категорії «перешкоджання виконанню професійних обов’язків журналістів» — 129 фактів (у 2012 – 96). Найбільшу кількість перешкоджань було зафіксовано у лютому (14), березні (15), червні (15) та жовтні (15).

На другому місці – фізичні напади (101 випадок, тоді як у 2012 – 65). Найбільше потерпали журналісти, які висвітлювали акції протесту, незаконні забудови та масові заходи – 70 випадків зі 101-го припадають саме на такі ситуації. 11 офісів ЗМІ зазнали тих чи інших нападів (від пострілів у вікна до перерізаних кабелів).

На третьому місці у списку порушень свободи слова – цензура (63 випадки). Якщо у 2012 році звільнялись окремі журналісти на знак протесту проти цензури та джинси, то у 2013 – вже журналістські колективи. Як мінімум, 5 журналістських колективів змушені були залишити свої ЗМІ у зв’язку із цензурою і тиском на редакційну політику (телеканал ТВі, видання «Кореспондент», «Форбс», телеканал «Інтер» та інші).

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У 2013 році українські журналісти зіткнулись із новим викликом: численними ДДоС-атаками та кібер-злочинами — 49 випадків, що є безпрецедентною кількістю за всі роки моніторингу, адже раніше ця категорія взагалі не рахувалась окремо. 35 журналістів постраждали від погроз та стеження.

ІМІ також зафіксував 33 випадки політичного тиску на ЗМІ та журналістів, 30 – юридичного (судові позови) та 13 випадків економічного тиску (для порівняння, за весь 2012 рік було зафіксовано 43 випадки непрямого тиску на ЗМІ та журналістів).

Вісім журналістів пройшли через процедуру обшуку, сімох було затримано правоохоронцями під час виконання ними законних професійних обов’язків.

Найбільш знаковими подіями 2013 року стали жорстоке побиття відомої журналістки та активістки Тетяни Чорновол, чиє обличчя з синцями можна назвати справжнім символом української свободи слова, масове звільнення журналістів із телеканалу ТВі та холдингу UMH після завершення його придбання Сергієм Курченком, після чого було фактично знищено довіру до видань «Форбс» та «Кореспондент».

У той же час, за даними ІМІ, у 2013 році лише 5 справ, порушених по 171 статті Кримінального кодексу України («Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів») дійшло до суду. Серед них – справа, порушена за фактом побиття журналістки «5-го каналу» Ольги Сніцарчук та фотокореспондента газети «КомерсантЪ-Украина» Влада Соделя, покарання за яку стало найбільшим за всю історію застосування 171 статті ККУ («тітушки» отримали умовні терміни та сплатили по декілька тисяч гривень компенсації).