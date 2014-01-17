Держборг США перед Китаєм досяг рекордної позначки в $1,317 млрд

Це підтверджується новими даними Мінфіну США, опублікованими в четвер, передає ИТАР -ТАСС.

Водночас, за повідомленням Bloomberg, нової рекордної величини - 3,82 трлн доларів - досягла в кінці грудня і сума золотовалютних резервів КНР. Зростанню обсягу резервів сприяли значне зміцнення обмінного курсу юаня до долара, різниця ставок прибутковості в Китаї і за кордоном, а також порівняльна легкість залучення капіталу на зовнішніх ринках.

Всі останні роки Китай є одним з головних локомотивів зростання світової економіки. Однак його позиції в профільних міжнародних організаціях, включаючи МВФ, поки що повною мірою не відображають його зростаючої економічної потужності.

Реформа системи національних квот і голосів у фонді, плани якої були затверджені ще в 2010 році, гальмується через бездіяльність Конгресу США .

Згідно з новою зведенні Мінфіну, другий за величиною зарубіжний кредитор США - Японія - в листопаді збільшила обсяг своїх американських боргових активів до 1,186 трлн доларів.

Росія займає за даним показником одинадцяте місце серед зарубіжних партнерів США (включаючи, за методологією місцевого Мінфіну, і групи країн). У листопаді у Москви в американські держоблігації було вкладено 139,9 млрд доларів - на 10 млрд менше, ніж місяцем раніше.

У загальній складності Мінфін США зафіксував у листопаді відтік зарубіжних інвестицій у розмірі 16,6 млрд доларів. За його даними , приватні іноземні капіталовкладення скоротилися на 30,5 млрд доларів, а державні виросли на 13,9 млрд доларів.