Євромайдан збираються повністю зачистити, з навколишніх офісів евакуюють людей - соцмережі

14:27, 22 січня 2014
Політика
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Після 16:00 відбудеться повна зачистка Майдану

Військова техніка біля Кабміну

Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан SOS у Facebook.

"Нам на Гарячу лінію зателефонували з Державного радіо, яке знаходиться на Хрещатику біля кафе "Шоколадниця". Працівникам радіо сказали, що вони мають покинути приміщення до 16:00 - бо буде зачистка всього Майдану!!!", - сказано в повідомленні.

Користувачі в коментарях заявляють про евакуацію інших офісів у центрі Києва.

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