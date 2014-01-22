Євромайдан збираються повністю зачистити, з навколишніх офісів евакуюють людей - соцмережі

Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан SOS у Facebook.

"Нам на Гарячу лінію зателефонували з Державного радіо, яке знаходиться на Хрещатику біля кафе "Шоколадниця". Працівникам радіо сказали, що вони мають покинути приміщення до 16:00 - бо буде зачистка всього Майдану!!!", - сказано в повідомленні.

Користувачі в коментарях заявляють про евакуацію інших офісів у центрі Києва.