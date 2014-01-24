У Луцьку штурмують будівлю ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами адмінприміщення, де знаходяться ОДА та облрада, з 10.00 зібралися декілька тисяч мітингувальників.

Активістам стало відомо, що голова Волинської облради Володимир Войтович та його перший заступник Юрій Лобач написали заяви про звільнення.

До людей вийшов голова Волинської ОДА Борис Клімчук і зазначив, що готовий стати на коліна, аби акція протесту закінчилась мирно. Люди вимагають від нього написати заяву і скандують «Заяву!» «Тут і зараз!». Губернатор хотів повернутися ву будівлю, але його не пустили.

Біля центрального та бокових входів адмінбудівлі стоять правоохоронці та спецпризначенці.