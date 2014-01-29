Верховна Рада розгляне два варіанти законопроекту про амністію - регіонал

Представник Президента у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко заявляє, що Верховна Рада сьогодні розгляне пропозиції влади та опозиції щодо законопроекту про амністію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Мірошниченко нагадав, що дискусія ведеться довкола двох питань. Перше з них – це «відкладальна умова», пов’язана з тим, що мітингувальники мають залишити будівлі державних установ, після чого починає діяти закон про амністію. «Опозиція просить безумовне застосування амністії», - додав він.

Читайте такожВ ПР заявляють, що амністія активістів Євромайдану можлива тільки після ліквідації барикад

Іншим питанням, повідомив Мірошниченко, є кількість тих будівель, які можуть бути звільнені, принаймні на першому етапі.

«Опозиція готова звільнити органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, але, наприклад, Будинок профспілок або Жовтневий палац вони не бачать реальним звільнити. Або, наприклад, вулицю Хрещатик вони не бачать реальним звільнити зараз», - сказав Мірошниченко і додав, що таким чином опозиція просить виключити з цього переліку деякі об’єкти.

Наразі, підкреслив він, парламентарії намагатимуться вийти на спільну точку зору, щоб проголосувати закон про амністію.

«Якщо це не вдасться, то план дій такий: буде поставлений на голосування законопроект опозиції про безумовну амністію, і тоді ми все ж будемо сподіватися, що вони будуть брати на себе зобов’язання, що люди будуть покидати приміщення. І другий варіант законопроекту, який передбачає відкладальну умову щодо амністії. Який з них набере більшість, той, напевне, і стане законом», - сказав Мірошниченко.

Крім того, він зауважив, що позафракційні депутати мають намір голосувати за обидва законопроекти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Верховна Рада розгляне законопроект щодо усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

28 січня після переговорів Верховна Рада скасувала скандальні "закони 16 січня". Йдеться, зокрема, про посилення відповідальності за наклеп, порушення під час масових акцій та заочне кримінальне провадження.

Також до парламенту внесли законопроект № 4021 "Проект закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання з приводу подій, які мали місце під час масових акцій протесту".

Водночас 28 січня лідери фракцій не домовилися щодо закону про амністію. Було ухвалено рішення продовжити позачергове засідання парламенту 29 січня.