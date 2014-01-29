Тягнибок заявляє, що Майдан не розійдеться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після ухвалення закону депутата від Партії регіонів Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Тягнибок вважає, що ухваленням цього закону на опозицію «перекладається відповідальність за злочини».

«Ухваленням цього закону вони хочуть відповідальність за всі ці злочини, за ту ситуацію, яка є в державі, перекласти на нас», - сказав депутат.

На запитання, яких тепер дій планує вжити опозиція, Тягнибок сказав, що план дій обговорюватиметься на Народній раді.

Крім того, на питання, чи Майдан тепер розійдеться, він сказав: «Звісно, що ні».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Як заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової у парламент, щоби «промивати» мізки депутатам - регіоналам, які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».

Після наради стало відомо, що депутати від ПР вирішили проголосувати за проект Мірошниченка.

За словами Кличка, Президент Украни розглядає можливість розпуску парламенту в разі неголосування за законопроект про амністію.

Після цього фракції ПР та КПУ без обговорення ухвалили в першому читанні та в цілому законопроект, внесений депутатом від Партії регіонів Юрієм Мірошниченком, «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту.

Тим часом тексту законопроекту немає на сайті парламенту, але, як зазначають народні депутати, ним передбачається, що звільнення ув’язнених може відбутися лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі.