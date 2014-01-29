Мірошниченко каже, що Будинок профспілок заради амністії звільняти не доведеться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Мірошниченко зазначив, що в законі є одна умова для виконання норми про амністію - «це звільнити приміщення обласних, міських та районних адміністрацій, і більше ніяких умов немає».

Він наголосив, що це має бути зроблено в термін 15 днів.

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Мірошниченко переконує, що відповідно до його законопроекту, під амністію підпадають «всі учасники мирних заходів, окрім тих осіб, які вбивали людей, які катували людей».

Він зазначив, що в законі визначено перелік осіб, які не підпадають під дію даного закону.

«Все, що пропонувала опозиція, всі склади правопорушень були включені, а вимога лише одна – звільнити приміщення органів влади», - підкреслив Мірошниченко.

Він наголосив, що даний закон не стосується будівлі Федерації профспілок України, але має бути звільнено приміщення КМДА.

Мірошниченко підкреслив, що «ніяких вимог щодо звільнення вулиць, Будинку профспілок немає».

Він також додав, що немає ніяких вимог щодо того, щоб прибирати намети.

«Це був компромісний законопроект, єдине, що опозиція змінила свою точку зору. Вони не голосували», - сказав депутат від ПР.

Він висловив сподівання, що «цей закон дає шанс людям отримати амністію».

Також Мірошниченко сподівається, що відбуватиметься «рух назустріч: звільнятимуться приміщення адміністративних будівель і люди будуть виходити на волю».

На переконання Мірошниченка, цей закон покликаний «дати шанс нормалізувати ситуацію».

Крім того, депутат додав, що «з одного боку люди мають підстави покинути приміщення адміністративних будівель, з іншого - вони мають гарантії того, що після цього буде амністія».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 29 січня у ВР був зареєстрований законопроект авторства депутата від ПР Юрія Мірошниченка, який став четвертим законопроектом про амністію.

Законопроект передбачає амністію протестувальників після звільнення всіх адміністративних будівель, приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Пізно увечері ВР ухвалила цей закон без обговорення. Його підтримали фракції ПР (189 депутатів із 204) та КПУ (32 із 32), а також 11 позафракційних депутатів.

Фракції «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» не дали жодного голосу, виступаючи категорично проти ухвалення даного законопроекту.