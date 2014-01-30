ПАРЄ визнала роль Ради у скасуванні спірних законів - ПР

Про це повідомив народний депутат, член парламентської фракції ПР, віце-президент ПАРЄ Іван Попеску, коментуючи підсумки обговорення питання про функціонування демократичних інститутів в Україні під час засідання асамблеї в Страсбурзі в четвер, 30 січня.

«В результаті дуже жорстких дебатів і переговорів в початковий текст (резолюції), який спочатку був спрямований на критику однієї із сторін, пройшли поправки, підкреслюють, що насильницькі дії, спрямовані проти військовослужбовців, в демократичному суспільстві недопустимі. По-друге, у резолюції також підкреслюється, що Верховна Рада скасувала спірні питання (закони, прийняті 16 січня. - Ред.)», - зазначив Іван Попеску.

За його словами, асамблея також визнала той факт, що ВР може використовувати всі доступні інструменти для мирного врегулювання кризи шляхом переговорів і на рівні законодавства.

«Це дуже важливе питання, оскільки деякі політичні сили і окремі парламентарії Ради Європи висловлювалися за те, щоб застосувати щодо України санкції. Однак у зв'язку з тим, що все-таки Президент і лідери опозиції почали вести діалог, зараз асамблея не бажає розглядати питання про можливе припинення права української делегації на голосування в ПАРЄ», - повідомив парламентарій.

Він також додав, що ПАРЄ висловила стурбованість з приводу запеклих сутичок та провокацій, які ініціювали «радикально налаштовані протестувальники правого спрямування».

«Таким чином, якщо в первинному документі все було спрямовано виключно на критику влади, то остаточний його варіант більш збалансований. В результаті ПАРЄ закликала сторони протистояння в Україні утриматися від насильства і вирішувати існуючі проблеми виключно за столом переговорів», - сказав політик.

За підсумками прийняття цього документа, найімовірніше, у лютому в Україну приїдуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ для того, щоб подивитися, як розвиваються події в нашій країні.

«Я закликав усіх парламентарів у Раді Європи, у яких є колеги в Україні, посилати сигнал про необхідність вести дискусію виключно за столом переговорів, щоб надалі не допустити ескалації конфлікту. Більшість виступаючих підтримали заклик не допустити силового протистояння», - підсумував народний депутат.