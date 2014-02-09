Десятки людей на Майдані відкрили парасольки, виступаючи на підтримку телеканалу "Дождь"
13:46, 09 лютого 2014Політика
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Український Майдан висловив підтримку російському опозиційному телеканалу «Дождь»
Майдан підтримав російський опозиційний телеканал / EuroMaydan / Facebook
Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей на підтримку цього телеканалу влаштували на Майдані Незалежності своєрідний флеш-моб, відкривши парасольки.
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Також зі сцени Майдану координатори Народного віче, звертаючись до людей, які зібрались на головній площі столиці, наголосили, що у Росії також, як і в Україні, крім провладних телеканалів, є опозиційні, які зазнають утисків влади. І українці мають підтримати ці опозиційні канали і журналістів.
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