Десятки людей на Майдані відкрили парасольки, виступаючи на підтримку телеканалу "Дождь"

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей на підтримку цього телеканалу влаштували на Майдані Незалежності своєрідний флеш-моб, відкривши парасольки.

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Також зі сцени Майдану координатори Народного віче, звертаючись до людей, які зібрались на головній площі столиці, наголосили, що у Росії також, як і в Україні, крім провладних телеканалів, є опозиційні, які зазнають утисків влади. І українці мають підтримати ці опозиційні канали і журналістів.