"УДАР" представив у Раді свій проект Конституції

Фракція «УДАР» у Верховній Раді 13 лютого запропонувала парламентським фракціям до обговорення свій проект змін до Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

За словами керівника робочої групи уповноважених представників фракцій з напрацювання узгодженого законопроекту про внесення змін до Конституції України, голова Комітету з питань правової політики, народний депутат від Партії регіонів Валерій Писаренко, це вже третій варіант проекту змін, який відрізняється від проектів, поданих раніше фракціями ВО «Батьківщина» та «Свобода», а також варіанту, поданого фракцією Комуністичної партії України.

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Як сказав Писаренко, нині всі три варіанти проекту змін до Основного закону опрацьовуються секретаріатом Комітету з питань правової політики і будуть запропоновані до розгляду робочою групою уповноважених представників фракцій.

Як також нагадали у прес-службі ВР, 12 лютого під головуванням голови Верховної Ради Володимира Рибака відбулося позачергове засідання Погоджувальної ради представників фракцій. За його підсумками уповноважені від усіх парламентських фракцій та позафракційних депутатів не змогли досягти згоди щодо скликання позачергового засідання парламенту на вимогу трьох опозиційних фракцій парламенту.

Як зазначили в прес-службі, фактична відсутність предмету для розгляду на такому засіданні (а це суперечить вимогам Регламенту) стало підставою для відхилення учасниками Погоджувальної ради опозиційної ініціативи. Так, у Верховній Раді досі не зареєстровано жодного проекту щодо шляхів повернення до Конституції України в редакції 2004 року. Натомість представники опозиційних фракцій ВО «Батьківщина», «УДАР», а також уповноважені від фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії та міжфракційних депутатів наполягали на розгляді конституційних змін виключно у межах процедур, регламентованих розділом ХІІІ Конституції України та главою 26 розділу V Регламенту Верховної Ради.

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Голова Верховної Ради запропонував провести у п’ятницю, 14 лютого, додаткову нараду за участю керівників фракцій, зокрема, для обговорення розкладу засідань на наступний тиждень. На цій нараді, на думку Рибака, можна ґрунтовніше обговорити питання, які опозиційні фракції пропонували винести на позачергове пленарне засідання. Наступним етапом міг би стати подальший розгляд запропонованих опозицією питань на черговій Погоджувальній раді парламенту у повному складі наступного понеділка.