Вид на оновлені барикади на Грушевського з висоти пташиного польоту
14:57, 17 лютого 2014Політика
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Вид на оновлені барикади на вулиці Грушевського з висоти пташиного польоту.
Вид на оновлені барикади на Грушевського з висоти пташиного польоту
В неділю кордони міліції відсунуто вгору по вулиці Грушевського до будівлі Кабінету міністрів. Активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту в напрямку Паркової алеї та в напрямку урядового кварталу.
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Активісти зазначили, що таким чином вони виконують домовленості з владою про гарантування проїзду транспорту вулицями міста. Зокрема з Грушевського вивезли більш ніж 10 машин сміття.
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