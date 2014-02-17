Вид на оновлені барикади на Грушевського з висоти пташиного польоту

В неділю кордони міліції відсунуто вгору по вулиці Грушевського до будівлі Кабінету міністрів. Активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту в напрямку Паркової алеї та в напрямку урядового кварталу.

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Активісти зазначили, що таким чином вони виконують домовленості з владою про гарантування проїзду транспорту вулицями міста. Зокрема з Грушевського вивезли більш ніж 10 машин сміття.