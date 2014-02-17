У Венеціанській комісії вважають, що посилення гарантій суддів - це стандарт РЄ

Так прокоментував проект Закону №4135 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів» один з його авторів, член парламентської делегації у ПАРЄ, член Венеціанської комісії, народний депутат Володимир Пилипенко, повідомляє газета "Закон і Бізнес".

Він також нагадав, що згідно з рішенням Конституційного Суду від 01.12.2004 №19-рп/2004 створення належного рівня безпеки суддів та їхніх сімей є однією з конституційних гарантій незалежності суддів.

«Гарантування належного рівня безпеки суддів є не що інше, як імплементація міжнародних стандартів. Україна – член Ради Європи, тому втілення рекомендацій Ради Європи у відчизняному законодавстві – наш пріоритет, - зауважив він. - Відповідно до численних резолюцій Комітету міністрів РЄ, держава і члени РЄ зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів, включаючи і фізичні заходи».

Так, зокрема, Комітет міністрів Ради Європи в рекомендації №94(12) «Незалежність, дієвість та роль суддів» наголосив, що держава має вживати всіх належних заходів для гарантій безпеки суддів, зокрема, правоохоронні органи мають охороняти суддів, яким можуть погрожувати або вже погрожують.

«Наголошую, це стандарти РЄ. Звертаю увагу, що норми законопроекту фактично повторюють аналогічні законодавчі положення, що існують у країнах РЄ, а також США», - сказав В.Пилипенко.

Нагадаємо, 13 лютого народні депутати Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко зареєстрували у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів» (№4135). Документом пропонується передбачити додаткові механізми гарантування безпеки та незалежності суддів. Серед них, зокрема, такі:

- посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень проти правосуддя та вдосконалення окремих законодавчих положень у цій частині;

- розширення переліку осіб, стосовно яких можуть застосовуватися спеціальні заходи захисту (крім суддів, до цієї категорії людей належатимуть їхні близькі родичі та члени сім’ї);

- встановлення заборони на розголошення відомостей про суддю органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, особами, яким ці відомості стали відомі в процесі службової діяльності;

- надання суддям права на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла протипожежною та охоронною сигналізаціями коштом держбюджету;

- розширення повноважень судових розпорядників щодо забезпечення дисципліни в суді, зокрема шляхом застосування спеціальних засобів, які використовуються під час охорони громадського порядку.