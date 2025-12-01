Зеленський подякував США, команді президента, а також особисто Дональду Трампу за виділений час та зусилля з метою закінчення війни в Україні.

Очільник української делегації Рустем Умєров після завершення зустрічі з представниками американської делегації доповів президенту України Володимиру Зеленському про основні параметри діалогу, написав в своєму Telegram-каналі український лідер.

"Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Він зазначив, що в розмові був конструктив, а всі питання обговорювалися відверто.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", - заявив президент України.

Зеленський висловив подяку Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час та зусилля, які докладаються задля закінчення війни в Україні.

"Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", - додав Зеленський.

Водночас, секретар РНБО Рустем Умєров після завершення зустрічі з делегацією США поділився, що Америка підтримує Україну в бажанні досягти надійного миру.

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", - написав він.

Умєров поділився, що консультації будуть продовжені, а також робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була досить продуктивна. Рубіо зазначив, що США хочуть, щоб Україна не лише була безпечною країною, але щоб там "розпочалася ера процвітання". Тобто, щоб Україна стала сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли.

Також ми писали, що Рубіо перед початком переговорів заявляв, що делегації планують обговорювати не лише мирний план, а й шлях до економічного процвітання України. Рубіо висловив думку, що Україна має величезний економічний потенціал, але процвітання неможливо досягти посеред війни. Він висловив думку, що лише закінчення війни не призведе до цього. Тому, на думку держсекретаря США, потрібно створити шлях вперед для України, який веде до суверенної, незалежної та процвітаючої країни.

