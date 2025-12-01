Президент США висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться.

Президент США Дональд Трамп після завершення зустрічі делегації з США та України в Маямі висловив сподівання, що мирну угоду вдасться підписати. Його розмову з журналісткою опублікували в Telegram-каналі Clash Report.

Зокрема, очільник Білого дому зазначив, що Україна має серйозні проблеми. На уточнення журналістки, він пояснив, що мова йде про корупційний скандал, який не йде на користь країні.

Проте він вважає, що є хороший шанс, що все ж вдасться підписати мирну угоду.

"У України є певні проблеми у зв'язку з корупційною ситуацією і це не допомагає. Проте є гарні шанси, що мирну угоду все ж вдасться підписати", - сказав президент США.

Ще Трамп зазначив, що в нього немає дедлайнів стосовно завершення війни в Україні. Він висловив надію, що вона скоро закінчиться.

"У мене немає дедлайну. Сподіваюся, війна скоро закінчиться. Минулого тижня загинуло 27 000 людей", - зазначив очільник Білого дому.

Він додав, що переговори з Україною щодо нового плану врегулювання війни йдуть добре.

Президент США підтвердив, що його спецпосланець Стів Віткофф на цьому тижні має зустрітися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, але він не назвав конкретну дату.

Результати перемовин між Україною та США

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський вважає важливим, що в діалозі з представниками США є конструктив. Зеленський додав, що повну доповідь отримає від делегації вже при особистій зустрічі. Президент України подякував команді Трампа та особисто президенту США за час та зусилля, які докладаються задля завершення війни в Україні.

Також ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що США хочуть допомогти Україні стати безпечною назавжди, щоб країна більше ніколи не зіткнулася з черговим вторгненням. Рубіо додав, що США хочуть, щоб після війни Україна стала сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли. Держсекретар США додав, що переговори були продуктивними.

