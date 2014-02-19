У Тернополі "беркутівці" пройшли "дорогою ганьби" та присягнули на вірність українському народу

Як передає кореспондент УНІАН, попередньо в оточенні представників Народної самооборони «беркутівці» пройшли містом з масиву Східний на центральний Театральний майдан «дорогою ганьби».

Люди супроводжували їх ходу вигукували «Ганьба!», «Банду геть!».

Голова міської організації ВО «Свобода» Роман Навроцький, який очолював колону з гучномовцем, повідомляв, що працівники спецпідрозділу ідуть присягати на вірність українському народові і більше ніколи не поїдуть до Києва виконувати незаконні накази режиму.

«Це перший випадок в Україні, коли «Беркут» повернувся додому і присягатиме на вірність українському народові», – сказав він уже в оточенні тисяч тернополян, які зібралися на Театральному майдані.

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Після цього командир тернопільського «Беркуту» Михайло Ясьончик, тримаючи руку на Біблії, з допомогою гучномовця присягнув, що «Беркут» буде з народом і стоятиме на захисті прав та законних інтересів громадян України і міста Тернополя.

Він також запевнив, що тернопільський «Беркут» не брав участі у кровопролитті, перебуваючи в Києві.

Після благословення отця усі працівники «Беркуту» скріпили присягу поцілунком Біблії.

Їхні дії весь майдан вітав вигуками «Молодці!».

Як повідомляв УНІАН, жителі Тернопільщини перехопили «беркутівців» сьогодні вранці поблизу Збаража, перекривши дорогу і не пропустивши їх в Тернопіль.

Активісти Євромайдану їх обеззброїли і разом з автомайданівцями доставили в Тернопіль.