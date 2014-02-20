Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната

Як передає кореспондент УНІАН, ведучий зі сцени Майдану закликав людей відійти на безпечну відстань від сцени, і попросив підійти «афганців» або фахівців, які розбираються у вибухових пристроях, щоб допомогти знешкодити гранату.

Паніки не спостерігається, на сцені тривають виступи.