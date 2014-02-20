Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната
14:52, 20 лютого 2014Політика
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Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані Незалежності знайдена бойова граната.
Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната
Як передає кореспондент УНІАН, ведучий зі сцени Майдану закликав людей відійти на безпечну відстань від сцени, і попросив підійти «афганців» або фахівців, які розбираються у вибухових пристроях, щоб допомогти знешкодити гранату.
Паніки не спостерігається, на сцені тривають виступи.
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