Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната

14:52, 20 лютого 2014
Політика
0

Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані Незалежності знайдена бойова граната.

майдан

Як передає кореспондент УНІАН, ведучий зі сцени Майдану закликав людей відійти на безпечну відстань від сцени, і попросив підійти «афганців» або фахівців, які розбираються у вибухових пристроях, щоб допомогти знешкодити гранату.

Паніки не спостерігається, на сцені тривають виступи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter