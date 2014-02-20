Омбудсмен: Міжнародні стандарти не дозволяють вирішувати масові заворушення стрільбою на ураження

Жоден міжнародний стандарт не дозволяє правоохоронцям вести вогонь на ураження для припинення масових заворушень. Про це заявляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Як йдеться в її заяві, переданій УНІАН, «останніми днями на вулицях Києва та міст України відбувається жахлива трагедія. Станом на сьогодні, за наявною інформацією, загинуло близько п`ятдесяти осіб, але є інформація, що жертв значно більше. Госпіталізовано сотні людей».

Лутковська повідомляє, що сьогодні провела моніторинг київських лікарень, вони переповнені. Там знаходяться десятки людей із вогнепальними пораненнями.

Фактично, на вулицях української столиці відбуваються воєнні дії.

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«Я звертаюсь до всіх, хто задіяний у цих подіях. Жодна політична криза не може бути виправданням у випадку смерті навіть однієї людини. Жодне політичне протистояння не варто того, щоб через нього гинули, ставали каліками, втрачали здоров`я сотні громадян України. Жоден міжнародний стандарт не дозволяє правоохоронцям вести вогонь на ураження для припинення масових заворушень. Навпаки, міжнародні документи закликають до мінімізації шкоди внаслідок застосування сили. Інакше такі дії є злочином», - наголошує омбудсмен.

«Я розумію, що ситуація зайшла в глухий кут, проте будувати державу на людській крові не можна. В будь-якому випадку будь-який конфлікт має бути вирішений за столом переговорів, мирним шляхом. Шляхом політичного компромісу, взаємних справжніх кроків сторін назустріч одна одній», - зазначає вона.

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У зв`язку із цим Уповноважений ВР з прав людини закликає «негайно припинити кровопролиття на вулицях Києва та міст України задля збереження людських життів. Ніколи не пізно зупинити стрілянину, щоб зберегти людські життя і людські долі».

Як повідомляв УНІАН, кровопролитне протистояння силовиків і мітингувальників поновилося у Києві 18 лютого. Станом на ранок сьогоднішнього дня повідомлялося про 28 загиблих. Однак сьогодні снайпери почали розстрілювати людей на Майдані Незалежності в Києві. Повідомлялося, що в готелі «Україна» знаходиться 13 вбитих. Також ЗМІ повідомляли, що у готелю «Козацький» лежать тіла 7 вбитих. Крім того, МОЗ повідомляв про 7 загиблих. Точна кількість жертв невідома . Водночас МВС заявило, що видало міліції вогнепальну зброю.