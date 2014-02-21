Різаненко: депутати дали сигнал колегам - поспішити на корабель, який відпливає

Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат від партії УДАР Павло Різаненко.

За його словами, найголовніше в ухваленні постанови про засудження насильства в Україні, яке призвело до людських жертв, не в тексті документа.

"Найголовніше не в тексті постанови, а в тих сигналах, які їм надсилаються. Головний з них, тим депутатам, яких не було в сесійній залі Верховної Ради, - треба поспішити на корабель, який відпливає", - сказав він.

Другим найважливішим посилом став сигнал правоохоронцям, "всім тим ВВ-шників і "беркутівцям", хто хоче піти з позицій, але яким потрібна юридична підстава для невиконання злочинних наказів".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на своєму екстреному засіданні 20 лютого прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів України.