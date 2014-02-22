Тимошенко їде на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Майже відразу після повідомлення цієї інформації в нього пролунав телефонний дзвінок і з`ясувалося, йому телефонувала Тимошенко.

Він радісно привітав її і запитав, де вона зараз є і куди їде. А потім від всіх журналістів, які його оточили, передав Тимошенко вітання. Журналісти на прохання Яценюка проскандували: “Юлі волю!”. Завершуючи розмову, Яценюк сказав: «Все, обіймаю тебе, чекаю тебе».

Завершивши телефонну розмову з Тимошенко, Яценюк повідомив, що екс-прем’єр-міністр зараз перебуває на шляху до столичного Майдану.

На уточнення журналістів, де зараз перебуває Тимошенко, Яценюк сказав, що вона «на Майдан їде», що вона зараз знаходиться в автомобілі. Проте, Яценюк не уточнив, де Тимошенко знаходиться територіально.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Юлії Тимошенко з-за грат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Вона перебувала в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.