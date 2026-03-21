ЄС може призупинити фінансування Угорщини, якщо Орбан залишиться при владі, – ЗМІ

Роздратування європейських партнерів посилилося після того, як Будапешт заблокував рішення ЄС про надання великого кредиту Україні.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збереже владу, країні в найближчі роки буде все складніше розраховувати на отримання коштів з бюджету Євросоюзу. Виплати з європейських фондів можуть бути пов'язані з більш жорсткими умовами або взагалі заморожені, пише угорське видання Nepszava.

За даними видання, роздратування європейських партнерів посилилося після того, як Будапешт заблокував рішення ЄС про великий кредит для України. Цей крок угорської влади викликав різку реакцію в Брюсселі та Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть звинуватив угорського лідера в підриві довіри всередині ЄС.

"Мерц натякає, що якщо в Угорщині все залишиться як і раніше, можна очікувати серйозної реакції на довгострокові бюджетні переговори ЄС, які незабаром розпочнуться. Німеччина має значний вплив на ці дискусії як найбільший чистий донор ЄС. Канцлер також зазначив, що питання про лояльність Угорщини буде знову порушено найпізніше під час обговорення бюджету, а це означає, що виплата коштів фондів згуртування та відновлення може бути обумовлена ще більш жорсткими умовами. Якщо Будапешт продовжить наполягати на своїй політиці вето, шансів на розблокування заморожених наразі коштів ЄС практично не залишиться, що може призвести до значної економічної невизначеності", – йдеться у публікації видання.

У європейських столицях вважають, що подібні дії підривають здатність Євросоюзу діяти як єдине політичне об'єднання. Тому, за інформацією джерел, обговорюються варіанти політичного тиску на Будапешт, які можуть мати, зокрема, серйозні фінансові наслідки.

В очах німецького керівництва крок Угорщини виглядає як шантаж, що підриває єдність спільноти. З моменту вступу Угорщини до Європейського співтовариства не було жодного прикладу настільки жорсткої позиції з боку тодішнього канцлера Німеччини щодо угорського уряду, пише видання.

Проблема доступу Угорщини до європейських коштів триває вже кілька років. Брюссель заморожував частину коштів через претензії до стану верховенства права, судової системи та боротьби з корупцією. У рамках механізму захисту бюджету ЄС було призупинено фінансування Угорщини на мільярди євро.

За оцінками європейських інститутів, йдеться про значні суми: різні механізми санкцій та умови призвели до того, що десятки мільярдів євро європейських фондів для Угорщини залишаються заблокованими до виконання реформ, пише видання.

Експерти зазначають, що подальші конфлікти Будапешта з Брюсселем можуть ускладнити отримання цих коштів. Якщо політичне протистояння триватиме, Угорщині доведеться розраховувати на обмежений доступ до європейських фінансових програм.

Погрози Україні з боку Орбана

Напередодні міністр, який очолює офіс Орбана, заявив, що спроби України вступити до Євросоюзу неминуче спровокують Третю світову війну. Крім того, за словами політика, якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО. Він також додав, що не можна допускати ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою і зробить це навіть за допомогою військових засобів".

Крім того, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто теж прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.

20 березня на саміті в Брюсселі Орбан зіткнувся з лідерами ЄС, які розділилися на "добрих" і "злих" поліцейських, сподіваючись переконати його схвалити кредит Україні на суму 90 мільярдів євро. Однак лідер Угорщини залишився непохитним у своєму рішенні блокувати кредит Україні. Тим самим прем'єр підриває основи прийняття рішень у Євросоюзі, які спираються на дотримання урядами жорстких вимог всередині блоку.

Вас також можуть зацікавити новини: