Звужується коло питань: Віткофф та Умєров зробили заяви щодо укладення мирної угоди

Сторони продовжили обговорення ключових питань.

У Флориді сьогодні, 21 березня, делегації США та України провели конструктивні зустрічі в межах триваючих посередницьких зусиль. Про це повідомив спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф у соцмережі X.

За його словами, обговорення були зосереджені на звуженні кола невирішених питань та їхньому вирішенні, аби наблизитися до укладення всеосяжної мирної угоди.

"До складу американської делегації увійшли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту Кріс Керран. Ми вітаємо продовження зусиль, спрямованих на розвʼязання невирішених питань, визнаючи їх важливість для загальної глобальної стабільності, та дякуємо Дональду Трампу за його незмінне лідерство у просуванні цих зусиль", - додав Віткофф.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що разом з Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провів зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу.

"Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів. За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу. Роботу продовжимо завтра", - написав він у своєму Telegram.

Раніше видання BBC розкрило причини, з яких переговори щодо України зупинилися. Публічно сторони пояснюють це тим, що США зайняті Іраном, але справа не лише в цьому.

Як виявилося, мирний процес почав "видихатися" ще до початку війни з Іраном. За словами джерел BBC, порядок денний і сам формат переговорів у їхньому нинішньому вигляді навряд чи приведуть до кінця війни в Україні.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував переговори з Україною. Тоді він зазначав, що Росія не планує брати участь у переговорах між Україною та США, які вже відбулися 21 березня у Сполучених Штатах.

"Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями. Ця пауза (у переговорах щодо України, - ред.) тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори", - сказав Пєсков.

