Армія РФ просунулася на Донеччині та окупувала населений пункт, - DeepState

Російські окупаційні війська захопили Платонівку Донецької області.

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState. Зазначається, що ворог також просунувся поблизу різних населених пунктів Донеччини.

"Ворог окупував Платонівку, а також просунувся поблизу Різниківки, Закітного та в самому селі", – йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку доби, 21 березня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 138 бойових зіткнень із противником.

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де здійснив 28 атак. Водночас на Костянтинівському напрямку було зафіксовано 17 атак з боку противника, а на Гуляйпільському – 11.

