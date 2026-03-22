Лідери ЄС потрапили в пастку Орбана і збільшили його шанси на перемогу на виборах, – Politico

Об’єднавшись проти Орбана на саміті, лідери ЄС дали йому змогу представити себе на батьківщині як єдину людину, здатну захистити угорські інтереси.

На саміті в Брюсселі лідери ЄС об'єдналися і висловили різку критику на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, оскільки він знову категорично відмовився схвалити надзвичайно важливу фінансову допомогу Україні. Однак, як пише Politico, деякі політики та експерти тепер побоюються, що лідери ЄС потрапили в пастку Орбана і ненавмисно підвищили його шанси на перемогу на парламентських виборах, дозволивши йому представити себе на батьківщині як єдину людину, здатну захистити угорські інтереси, – улюблений його аргумент.

"ЄС слід було дочекатися результатів угорських виборів. Орбан не демонструє хороших результатів в опитуваннях громадської думки. І, очевидно, він щосили бореться, і їм слід було уникнути конфронтації з приводу українського кредиту, відкласти зіткнення і не дозволити йому отримати те, чого він явно хотів", – заявила французька депутатка Європарламенту Хлоя Рідель.

На її думку, немає сенсу підігравати виборчому сценарію Орбана і давати йому можливість активізувати свою електоральну базу, згуртувати виборців і, можливо, переконати тих, хто вагається, проголосувати за "Фідес", вважає вона.

Передвиборча стратегія Орбана

Усі чотири попередні виборчі кампанії Орбана будувалися навколо ідеї про те, що Угорщина стикається з темною і небезпечною зовнішньою загрозою, зображуючи його як єдиного, хто здатний захистити обложену країну, оточену підступними ворогами. Цими ворогами були різні безликі фінансові магнати, міжнародні національні інститути, транснаціональні ліві еліти і, звичайно ж, Європейський Союз.

"Завжди є ризик потрапити в пастку з Орбаном. Він бореться за своє політичне життя", – сказав колишній канадський політик Майкл Ігнатьєв.

"Піррова перемога"

З літа Орбан намагається представити свого суперника Петера Мадьяра як маріонетку ЄС і навіть українського агента впливу, який прагне втягнути Угорщину у війну. Хоча це не відповідає дійсності, зазначає Politico: депутати від партії "Тиса" проголосували в Європарламенті проти кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро, і Мадьяр також критикує прискорений розгляд заявки Києва на членство в ЄС:

"Але, з огляду на його домінування в традиційних угорських ЗМІ, його об’єднання ЄС, Мадяра та України в одного спільного ворога цілком може принести свої плоди – принаймні, у сільських районах, які Орбану необхідно утримати, щоб протистояти критикам і здобути ще одну перемогу".

Але це буде "пірровою перемогою для нього", – вважає Петер Креко, директор Інституту політичного капіталу.

"Орбан може використовувати це у своїй кампанії, щоб продемонструвати свою боротьбу з Брюсселем всередині країни, але якщо він залишиться при владі, Рада буде діяти жорсткіше. Зараз це погано для ЄС, але в середньостроковій і довгостроковій перспективі для Угорщини буде набагато гірше – якщо Орбан залишиться при владі", – стверджує він.

Орбан і ЄС

20 березня на саміті в Брюсселі Орбан зіткнувся з лідерами ЄС, які сподівалися переконати його схвалити кредит Україні на суму 90 мільярдів євро. Однак лідер Угорщини залишився непохитним у своєму рішенні блокувати кредит Україні, що викликало різку реакцію європейців.

Водночас, як пишуть ЗМІ, якщо Орбан збереже владу, Угорщині в найближчі роки буде все складніше розраховувати на отримання коштів з бюджету Євросоюзу. Виплати з європейських фондів можуть бути пов'язані з ще більш жорсткими умовами або взагалі заморожені.

