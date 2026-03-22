Українські дронарі уразили три ЗРК 'Тор-М2' за 5 днів: у ЗМІ пояснили, про що це свідчить

За 5 днів бойових дій – з 12 по 16 березня – оператори 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили три російських ЗРК "Тор-М2". Два з них – на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Видання Defense Express проаналізувало ці епізоди і зазначило, що такий темп втрат техніки є доволі високим для російських окупаційних військ. Станом на 2025 рік армія РФ мала лише 120 комплексів "Тор" різних модифікацій.

Автор зауважив, що у перших двох випадках ураження ворожих ЗРК ударів було завдано безпілотниками від компанії Fire Point. До того ж, на оприлюднених кадрах не видно жодних спроб ворога змінити позицію чи збити українські дрони.

"Описане вище свідчить зокрема про те, що виробництва та передача у війська дронів-камікадзе від Fire Point (типів FP-1 та FP-2) вийшли на достатньо високі темпи. Тому такі засоби тепер можуть використовуватись не тільки для ураження важливих об’єктів у тилу окупаційних військ, але й проти ширшого переліку важливих цілей, як зокрема ворожі засоби ППО", – йдеться в матеріалі.

Що стосується локалізації уражень російських комплексів, автор припускає, що зараз окупанти мають перебудовувати систему конфігурацію своєї протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях України. Ворог намагається виконати одразу два завдання – прикрити важливі для себе обʼєкти, одночасно закриваючи шляхи проходу українських дронів для ударів вже по обʼєктах на території Росії.

"Ну і врешті – що попри поширені у соцмережах твердження, усі складові угрупування СБС, зокрема 413 полк СБС "Рейд", ведуть роботу не тільки по передньому краю оборони ворога для знищення живої сили, але й на усю доступну глибину від лінії боєзіткнення", – резюмує видання.

