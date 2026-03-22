Чи зможе Москва 'втюхати' Індії свій Су-57: аналітики оцінили шанси

На сьогодні залишається відкритим питання, чи Індія все ж закупить російські винищувачі Су-57, про які ще в 2018 році сказала, що це не п'яте покоління, і вийшла зі співпраці з РФ за цим проєктом. Як пише Defense Express, попри це, Москва не полишала спроби "втюхати" свій винищувач цій країні.

В той же час уряд Індії виявив бажання приєднатися до одного з двох проєктів розробки винищувача шостого покоління, британсько-італійсько-японського Tempest чи французько-німецько-іспанського FCAS.

Аналітики видання зазначають, що наразі Москва наобіцяла Делі до свого винищувача, який лише у РФ називають представником п'ятого покоління, купу "бонусів" включно з новим двигуном та лише поки запатентованим варіантом літака.

"А Делі нібито дуже серйозно оцінює цю пропозицію. Попри те, що ще у 2018 вийшов зі спільного проєкту з РФ з розробки цієї машини, прямо заявивши, що він не відповідає вимогам", - сказано в публікації.

В той же час уряд Індії підтвердив актуальність планів побудувати власний винищувач п'ятого покоління AMCA. "І ставка на швидке приєднання до розробки винищувача шостого покоління, разом з інвестиціями у власні розробки - це дуже значні витрати. Бо загальні витрати на програму винищувача шостого покоління оцінюються у понад 50 млрд євро", - зазначає Defense Express.

При цьому сказано, що якщо Індія стане четвертим учасником одного з проєктів, то йдеться про суму 12,5 млрд євро, а якщо, що замінить Німеччину у FCAS, то понад 16,5 млрд євро. Власна розробка AMCA також потребуватиме мільярдних бюджетів через величезний обсяг технологій, які планує опанувати Індія для цього.

В той же постає питання етапності оновлення індійських повітряних сил, яке може стати ключовим. "Наразі країна отримує Rafale, з планом здійснити величезне замовлення на ще 114 Rafale. Це має довести їх кількість у повітряних силах до близько 150 одиниць (ще 26 замолено у палубній версії для ВМС). Водночас основою повітряних сил Індії є близько 260 російських Су-30МКИ, кількість яких поступово зменшується у катастрофах та аваріях. І на початку березня Індія втратила вже 14 Су-30МКИ, що склало 5% від всієї кількості", - зазначають аналітики видання.

Власним Tejas Індія намагається наразі закрити проблему браку літаків, після виведення з експлуатації МиГ-21, яких в аваріях та катастрофах втратила понад 60%. Але цей процес постійно страждає від проблем, наразі - від втрат трьох Tejas за останні два роки.

Видання зазначає, що всі ці проєкти мають приблизно однаковий термін реалізації - до середини-кінця 2030-х років. А от на 2035 рік призначено початок постачань AMCA.

"Тобто станом на 2040 рік Індія повинна мати модернізований парк Су-30, свіжі Rafale, вагому кількість Tejas, перші власні AMCA, а також вже стройові винищувачі шостого покоління. І у цьому послідовному плані місце Су-57 проглядається доволі складно. Але зрештою у Делі завжди можуть здійснити абсолютно нелогічні кроки, наприклад, як продовження закупівлі у РФ ЗРК С-400 попри невиконання Москвою навіть попереднього контракту 8-річної давнини", - пише Defense Express..

Як повідомляв УНІАН, Індія схвалила закупівлю зброї на суму близько 40 мільярдів доларів, включно з 114 французькими винищувачами Dassault Rafale, шістьма американськими патрульними літаками, а також ракетами.

Передбачається, що вартість майбутнього контракту з Dassault Aviation становитиме 39 млрд. доларів. За даними місцевих ЗМІ, близько 20 крилатих машин поставить безпосередньо Dassault, а решту виготовлять на внутрішніх виробничих потужностях Індії.

