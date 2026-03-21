Росіяни готують масштабний наступ: у ЗСУ сказали, яке місто під загрозою

Ворог хоче захопити цей населений пункт до травневих свят, заявив представник 11 армійського корпусу.

Російські окупаційні війська готують новий масштабний наступ. Ворог націлився на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець в етері телеканалу "Ми – Україна". За його словами, командування окупантів вже встановило дедлайн.

"Є інформація, що противник за мету поставив собі захопити Костянтинівку до травневих свят. Нарощувати темпи він буде однозначно", – сказав Запорожець.

Речник додав, що ворог готує не лише особовий склад, а й техніку. Зокрема, є інформація про те, що окупанти облаштовують танки "мангалами". Також готують застосування великої кількості мототехніки.

Представник 11 армійського корпусу припускає, що противник буде здійснювати штурмові дії як на Костянтинівському, так і на Краматорському напрямку.

Третій армійський корпус повідомив, що зірвав найбільшу спробу механізованого наступу російських окупаційних військ. Противник намагався наступати одразу з семи напрямків. За даними військових, серед втрат ворога – 3 танки та ТОС "Сонцепьок".

Тим часом WSJ пише, що з моменту блокування систем супутникового звʼязку Starlink для росіян, українські війська змогли досягти чималих територіальних здобутків. Сили оборони повернули під контроль близько 380 квадратних км територій у Запорізькій області та Дніпропетровській області.

