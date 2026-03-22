США передумали списувати легенду: старий A-10 нищить іранські дрони краще за нові літаки

Успіхи A-10 Thunderbolt II над Іраном змусили Вашингтон переглянути плани щодо його виведення з експлуатації.

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II, який десятиліттями вважали застарілим, знову опинився у центрі уваги. Літак продемонстрував високу ефективність у боротьбі з іранськими дронами та морськими цілями, що відновило дискусію у США про доцільність його списання.

Про це повідомляє Defense One з посиланням на Дена Грейзера – старшого наукового співробітника Центру Стімсона. За його словами, A-10 є прикладом простої, але надзвичайно ефективної бойової системи.

"Його успіхи мають стати тривожним сигналом для тих, хто наполягає на списанні", – зазначив експерт.

У Пентагоні наразі вимагають детального звіту про стан флоту цих літаків і планів їхнього поступового виведення з експлуатації. Водночас вже відомо, що до кінця фінансового року на озброєнні залишатиметься щонайменше 103 таких штурмовики.

Передбачається, що роль A-10 у майбутньому мають перебрати винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II. Однак численні технічні проблеми з цими літаками ставлять під сумнів ефективність такої заміни, особливо у завданнях близької авіаційної підтримки.

Аналітики зазначають, що дискусія щодо списання A-10 триває вже десятиліттями. Головний аргумент проти – вразливість літака до сучасних систем протиповітряної оборони.

Втім, поява масових безпілотників фактично дала штурмовику "друге життя". Завдяки можливості застосовувати високоточні ракети, зокрема APKWS, він ефективно знищує як повітряні, так і морські дрони.

Попри це, головною проблемою залишається вік техніки. Виробництво A-10 давно припинено, а запчастини для них часто доводиться знімати з інших списаних бортів. Крім того, нещодавно було проведено останній капітальний ремонт літака, після якого відповідні ремонтні підрозділи планують розформувати.

