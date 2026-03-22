США витрачають понад $1,3 млн щохвилини на війну в Ірані, - колумніст NYT

Експерти попереджають, що загальні витрати можуть перевищити $1 трильйон – і це без урахування довгострокових наслідків.

Війна з Іраном обходиться США у понад 1,3 мільйона доларів щохвилини. Такі оцінки базуються на даних Пентагону, який лише за перші шість днів витратив 11,3 мільярда доларів.

Про це пише оглядач, колумніст The New York Times Ніколас Крістоф. Загалом військове відомство вже запросило близько 200 мільярдів доларів на фінансування кампанії. Однак, за словами експертів, це лише частина реальних витрат.

Як пояснює експертка Гарварду з питань фінансування війни Лінда Білмс, основні фінансові наслідки війни проявляться значно пізніше. Зокрема, йдеться про довічні виплати та медичне забезпечення військових. Лише ці витрати можуть сягнути щонайменше 600 мільярдів доларів.

У підсумку, за її оцінками, загальна вартість війни перевищить 1 трильйон доларів.

На тлі таких цифр аналітики наводять альтернативні сценарії використання цих коштів. Наприклад, за суму, витрачену менш ніж за три тижні бойових дій, США могли б забезпечити безкоштовну вищу освіту для сімей із доходом до 125 тисяч доларів на рік або запустити загальнонаціональну програму дошкільної освіти.

Ще більш показовими є короткі проміжки часу:

за одну годину війни можна було б забезпечити книгами дітей із бідних родин;

за 13 годин – профінансувати медичні обстеження, здатні врятувати сотні життів;

за кілька годин – надати окуляри мільйонам школярів, які їх потребують.

Міжнародний вимір виглядає ще драматичніше. За словами економістки Естер Дюфло, один день військових витрат міг би врятувати понад 350 тисяч життів від малярії.

А витрати менш ніж за три дні війни могли б допомогти подолати найважчі форми дитячого недоїдання у світі та щороку рятувати до 1,5 мільйона дітей.

Експерти також нагадують, що реальна вартість воєн традиційно суттєво перевищує початкові оцінки. Так, під час війни в Іраку адміністрація Джорджа Буша-молодшого прогнозувала витрати у 40 мільярдів доларів, тоді як фактична сума згодом сягнула близько 3 трильйонів.

Аналітики підкреслюють: нинішні розрахунки також не враховують непрямих витрат – зростання цін на паливо, продукти та добрива.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран "стерли з лиця землі".

"Їхнє керівництво знищено, їхні військово-морські та військово-повітряні сили розгромлені, у них немає абсолютно ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. А я – ні! Ми випереджаємо графік на кілька тижнів", – написав Трамп.

Натомість Axios повідомляє, що команда Трампа розробляє стратегію на випадок початку мирних переговорів з Іраном. При цьому зазначається, що прямих контактів між Вашингтоном і Тегераном в останні дні не було.

