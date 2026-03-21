Ірландія планує скоротити допомогу українським біженцям: що зміниться

Зокрема, уряд Ірландії має намір поступово припиняти укладення договорів з готелями щодо розміщення українських біженців.

Ірландія планує поступово скасувати тимчасові заходи захисту для українських біженців. Зокрема, будуть скорочені щомісячні виплати тим, хто надає житло українцям, пише The Irish Times.

Зазначається, що щомісячна виплата за надання житла (ARP) буде скорочена з 600 до 400 євро. Ця виплата все ще не оподатковуватиметься.

Державний міністр Колм Брофі заявив, що уряд Ірландії має намір перейти до скорочення і, в кінцевому підсумку, відмови від укладення договорів з готелями на розміщення українських біженців.

У виданні нагадали, що програма ARP була запроваджена у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона забезпечила розміщення 42 000 біженців у 23 500 об'єктах нерухомості при щомісячних витратах у розмірі 14,5 млн євро.

Термін дії програми мав закінчитися в березні, але її продовжили ще на рік до березня 2027 року. Однак Брофі зазначив, що "час цієї програми добігає кінця".

"Тому я вважаю, що ми продовжимо програму, як і було зазначено, на 12 місяців. Це стане частиною процесу поступового згортання програми ARP. Ми також маємо намір скоротити виплати з 600 до 400 євро в рамках цього згортання ARP, і я вважаю, що це дозволить нам поступово згорнути програму", – сказав він журналістам.

Також Брофі заявив, що українці, які користувалися тимчасовим захистом в Ірландії, є бажаною частиною спільноти. Він додав, що в українських біженців є безліч можливостей самостійно обзавестися житлом.

Європа позбудеться українських біженців на соцдопомозі

Раніше голова неурядової організації "Офіс міграційної політики" Василь Воскобойник заявив, що країни Європи вже почали переглядати статуси біженців, у тому числі й українських. Він зазначив, що уряди західних країн зацікавлені в тих українцях, які активно працюють, соціалізуються, вивчають мови.

Проте Воскобойник додав, що Європа не зацікавлена в українських біженцях, які живуть виключно за рахунок соціальної допомоги.

