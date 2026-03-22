Дубайські мільйонери запитали у ШІ, куди втекти від війни: ось яку відповідь вони отримали

Інвестори починають продавати частину нерухомості, придбаної в Еміратах, і купувати вілли в одній із країн Європи.

Після багатьох років, протягом яких Дубай був улюбленим місцем для зосередження світового багатства, деякі інвестори починають продавати частину нерухомості, придбаної в Еміратах, щоб перерозподілити весь свій капітал у Європу. Як пише antena3.ro, напруженість у Перській затоці підштовхнула найбагатших людей з усього світу скоротити інвестиції в Дубай і купувати вілли та пентхауси в Італії – завдяки порадам штучного інтелекту.

Довгий час Дубай був новим центром світового багатства. Сприятливе оподаткування, швидкі процедури та можливість придбання кількох об'єктів нерухомості в одному комплексі приваблювали численних європейських інвесторів. Однак зараз, на тлі напруженої міжнародної ситуації та побоювань щодо стабільності регіону, деякі з цих заможних людей починають перерозподіляти свої портфелі. Таким чином, Італія повертається на перший план, роблячи ставку на поєднання способу життя, історичної спадщини та стабільної вартості своєї нерухомості.

Брокерська компанія Lionard Luxury Real Estate повідомляє, що в останні роки вона зафіксувала середньорічне зростання приблизно на 20% у сегменті угод з елітною нерухомістю, а на 2025 рік прогнозує збільшення кількості запитів на купівлю на 25% порівняно з 2024 роком. Компанія також відзначає зростаючий міжнародний інтерес до нерухомості в Італії. Найактивнішим сегментом залишається сегмент ультра-люкс, де вартість об'єктів перевищує 5 мільйонів євро.

Найбільшу кількість покупців становлять французи, британці та американці, за ними йдуть інвестори з Північної Європи та нове покоління підприємців, яких приваблює італійський спосіб життя. Серед найбільш затребуваних об'єктів нерухомості – історичні вілли в Тоскані, приморські резиденції на Сицилії, великі об'єкти нерухомості у Венето та пентхауси з панорамним видом в історичних центрах великих італійських міст.

Вплив ШІ

На зміни у сфері нерухомості також впливають алгоритми штучного інтелекту. Так, одна з розроблених компанією платформ на основі ШІ, LAIA, аналізує вподобання покупців і допомагає визначити момент, коли інтерес до конкретної нерухомості стає дійсно конкретним. Алгоритми дозволяють аналізувати поведінку покупців в інтернеті, складати профілі зацікавлених клієнтів і рекомендувати об'єкти нерухомості, що відповідають їхньому бюджету та вподобанням.

Цифровізація також змінила спосіб прийняття рішень покупцями. Під час пандемії багато угод було укладено повністю дистанційно. Віртуальні тури, детальна відеозйомка та відеодзвінки дозволили продавати дорогу нерухомість без особистого відвідування інвесторами.

Глобальне багатство стає дедалі мобільнішим, і рішення інвесторів швидко змінюються залежно від оподаткування, геополітичної стабільності та можливостей диверсифікації, зазначають аналітики. Оскільки капітал знову шукає безпеки та культурної цінності, Італія зі своїми історичними віллами, палацами епохи Відродження та міськими пентхаусами залишається одним із найпривабливіших напрямків у світі.

