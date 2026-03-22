Гроші скінчилися: Кремль дедалі частіше залишає сім’ї окупантів без виплат

Останнім часом таких скарг стає дедалі більше.

Дружини та матері ліквідованих на фронті російських окупантів дедалі частіше скаржаться на невиплату компенсацій від держави. Домагатися належних грошей їм доводиться роками через суди. Про це пише німецьке видання BILD, журналісти якого проаналізували десятки тисяч подібних повідомлень у соцмережах, опублікованих за останні шість місяців.

Такі повідомлення масово з'являються в чатах і спільнотах, пов'язаних із провладними організаціями, де родичі намагаються домогтися допомоги від влади.

Жінки, зокрема, скаржаться, що тіла їхніх загиблих чоловіків і синів не евакуюють з фронту, а просто оформляють як зниклих безвісти або дезертирів. Через це сім'ї не можуть отримати виплати.

"Прокуратура не докладає жодних зусиль. Ми дзвонили всюди, але необхідні документи часто надходять лише через рік", – написала одна з жінок у середині березня.

Як зазначає BILD, у разі загибелі військовослужбовця родичам повинні виплатити понад 13 млн рублів (близько 157 тисяч доларів) з федерального бюджету, а також додаткові суми з регіональних бюджетів. Однак виплати можливі лише після офіційного підтвердження смерті.

Крім того, що тіла окупантів просто не вивозять з фронту, приводом для відмови часто стає неправильне зазначення причин смерті.

"Жодної компенсації за смерть, жодної виплати за поранення. У свідоцтві просто вказано: "Причина смерті невідома"", – пише в соцмережах інша жінка.

Як писав УНІАН, російське Міноборони заборонило використання Telegram на фронті, вважаючи його каналом витоку даних; порушників карають знищенням телефонів і відправкою на небезпечні штурми.

Заборона позначається на боєздатності військ, які критично залежали від месенджера для координації, адже власні системи зв’язку РФ залишаються неефективними. Експерти попереджають, що одночасна втрата Telegram і Starlink погіршує управління військами, знижує швидкість обміну інформацією та створює перевагу для України.

