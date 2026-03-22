Російський наступ у 2026 році 'захлинеться': в ISW пояснили причину

Рівень втрат під час російських штурмів є "неприйнятним" для досягнення значного успіху, зазначають аналітики.

Російським військам під час свого наступу навряд чи вдасться захопити український "пояс фортець" у 2026 році, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що росіяни, ймовірно, досягнуть деяких тактичних успіхів, однак ціною значних втрат.

Так, 21 березня стало відомо, що російські війська втратили 405 осіб із понад 500 військовослужбовців, які брали участь у механізованому штурмі 19 березня.

"Такий рівень втрат є неприйнятним і, ймовірно, знизить здатність Росії проводити настільки масштабні штурми в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначають в ISW.

Речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська намагаються захопити ключові висоти на схід від Слов'янська, які українські війська наразі використовують як позиції для операторів безпілотників.

"Контроль українцями панівних висот на схід від Слов'янська, ймовірно, ускладнить просування Росії до Слов'янська з відносно низинної місцевості навколо Сіверська. Виснажені, погано навчені та перевантажені російські війська на напрямку Слов'янська, ймовірно, ще більше обмежать успіхи Росії в цьому районі", – зазначають аналітики.

Представник української механізованої бригади, що діє на напрямку Лимана, повідомив, що російські війська скоротили базову підготовку особового складу, який бере участь у наземних штурмах, з одного місяця до одного тижня – ймовірно, для прискорення перекидання новобранців на передову, щоб компенсувати великі втрати в дорогих штурмах.

Раніше в ISW оцінювали, що росіяни, ймовірно, не зможуть розпочати та підтримувати наступ у напрямку Слов'янська без отримання додаткових сил або зниження пріоритету наступу на Куп'янськ, і зусилля Росії щодо прискорення підготовки, ймовірно, є частиною зусиль з підготовки додаткових сил для наступу.

Крім того, українські Сили оборони вживають контрзаходів, які, ймовірно, ще більше ускладнять просування Росії, таких як більш інтенсивне ураження російських РСЗВ у напрямках Слов'янська та Костянтинівки для порушення підготовки російської артилерії та розширення кампанії ударів середньої дальності для ослаблення як наступальних, так і оборонних можливостей Росії, додають аналітики.

Російський наступ

ISW зазначає, що російські війська розпочали запланований на весну-літо 2026 року наступ на український "пояс фортець", головну лінію оборони України в Донецькій області.

Так, РФ розпочала наземні операції в напрямку Лимана з метою просування до Слов'янська, північного краю "поясу фортець". Крім того, російські війська також створюють умови для посилення наземних операцій у напрямках Краматорська та Костянтинівки з метою наступу на "пояс фортець" з півдня.

