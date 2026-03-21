Країни G7 пригрозили заходами через атаки Ірану та ризики для енергоринку

Дипломати засудили безрозсудні атаки режиму проти цивільного населення та інфраструктури.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" заявили, що готові вжити необхідних заходів для підтримки світових постачань енергоносіїв, а також вкотре наголосили на важливості забезпечення безпеки морських шляхів, зокрема в Ормузькій протоці. Про це пише Reuters.

"Ми... висловлюємо підтримку нашим партнерам у регіоні в умовах невиправданих атак з боку Ісламської Республіки Іран та її союзників", - йдеться у заяві міністрів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховного дипломата ЄС.

Також дипломати засудили безрозсудні атаки режиму проти цивільного населення та інфраструктури, серед якої й енергетична.

Раніше у Британії зробили заяву щодо використання її баз на Кіпрі під час війни на Близькому Сході. Там наголосили, що країна не буде використовувати свої бази на Кіпрі для будь-яких наступальних дій.

"Прем'єр-міністр Великої Британії ще раз наголосив, що безпека Республіки Кіпр є фундаментальною для Сполученого Королівства, і з цією метою було прийнято рішення про посилення засобів, що сприяють вже наявним превентивним заходам", - сказав речник уряду Кіпру.

Водночас Bloomberg писав, що рішення Трампа почати війну з Іраном викриває безсилля його радників. Зокрема деякі з найближчих радників Трампа висловлювалися більш стримано щодо перспективи збройного конфлікту, а саме віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

