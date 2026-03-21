Рубіо відреагував на смерть патріарха Філарета

Держсекретар США висловив співчуття народу України.

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета. У своїй заяві він висловив співчуття українському народу.

"Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади", - йдеться у заяві.

Рубіо заявив, що життя Філарета, присвячене служінню, сформувало духовну ідентичність України в переломні моменти її історії.

"Його спадщина житиме в силі релігійного та національного життя України. Нехай спочиває з миром", - додав держсекретар США.

Смерть патріарха Філарета - що відомо

Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета. Він помер на 98-му році життя.

Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Єпифаній повідомив, що в березні Філарет був госпіталізований у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Як підкреслив предстоятель ПЦУ, завжди в пам'яті залишаться настанови Філарета про важливість підтримки єдності Української Церкви навколо Київського Престолу.

Цього ж дня до Свято-Михайлівського Златоверхого собору міста Києва ввечері доставили тіло покійного Святішого Патріарха Філарета. Прощання вірян з Філаретом розпочалося після 20-ї години.

Відомо, що обряд відспівування та поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Новим патріархом УПЦ КП став архієпископ Сумський Никодим. За словами архієпископа Никодима, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном. При цьому архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-форматі.

