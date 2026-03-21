Трамп заявив, що Мюллер "більше не зможе завдавати шкоди невинним людям".

У віці 81 року помер ексголова ФБР Роберт Мюллер. Про це повідомив телеканал MS NOW.

За даними телеканалу, Мюллер довгі роки страждав на хворобу Паркінсона. Він був спецпрокурором США у розслідуванні щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року, а в липні 2018 року він висунув звинувачення у втручанні у вибори 12 громадянам РФ.

На цю новину відреагував президент США Дональд Трамп. На своїй сторінці в соцмережі Truth Social він зрадів смерті ексголови ФБР.

Відео дня

"Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він помер. Тепер він більше не зможе завдавати шкоди невинним людям!" - написав Трамп.

Трамп обрав Путіна замість європейських союзників

Раніше журналістка каналу MS NOW Стефані Руле заявила після 15-хвилинної розмови з президентом США Дональдом Трампом, що американський лідер висловив більше довіри до кремлівського диктатора Володимира Путіна, ніж до будь-кого з європейських союзників.

Також журналістка зазначила, що Трамп заявив їй про те, що з президентом України Володимиром Зеленським "дуже важко мати справу, важче, ніж з Путіним".

Вас також можуть зацікавити новини: