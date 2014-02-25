Представник України в ООН вимагає не брехати про державний переворот

Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв на прес-конференції для журналістів, повідомляє центр новин ООН.

За його словами, до зміни влади в країні привів соціальний протест. Також посол заявив, що державного перевороту в Україні не було.

Постійний представник підкреслив, що соціальний протест, який охопив всю Україну в листопаді і в підсумку спричинив зміну влади, повинен був відбутися набагато раніше.

«Український народ терплячий, але чаша терпіння переповнилася після чергового обману, на цей раз пов'язаного з асоціацією з Європейським Союзом», - заявив Юрій Сергєєв.

Читайте такожМедведєв засумнівався в легітимності органів влади в УкраїніВін зазначив, що людей на вулицю вивели не партії і не політичні лідери. За його словами, мільйони українців з заходу до сходу, з півдня до півночі вийшли самі захищати свої права, свою гідність, які зневажалися багато років.

«Народу набридло вірити в обіцянки кращого життя на тлі зубожіння одних і розкоші інших. Влада не захотіла почути голос народу, зрозуміти більш глибинні, ніж відмова від асоціації з ЄС, причини соціального вибуху», - сказав посол.

Він нагадав про жорстокі побиття і арешти студентів у ніч на 30 листопада 2013 року, на захист яких піднялася вся Україна. «Влада пішла далі у своїх репресіях, що лише поглибило опір народу і призвело до крові. Багато десятків людських життів - ціна політичних амбіцій. Президент і уряд ціною своїх посад, які не варті життя однієї людини, могли цього не допустити, але не зробили цього», - сказав Юрій Сергєєв.

Читайте такожДії Януковича підірвали його легітимність як президента - Білий дімВін привернув увагу до домовленостей 21 лютого між владою і опозицією, внаслідок яких у парламенті відбулося голосування, що повернуло Україну до конституції 2004 року, яка передбачає розвиток країни, як парламентської республіки.

«На цьому тлі колишній спікер парламенту подав у відставку і парламент переважною конституційною більшістю вибрав нового спікера від опозиції - Олександра Турчинова»,- зазначив Юрій Сергєєв. Він назвав абсурдними заяви про те, що в його країні стався переворот, зазначивши, що «вчора в своєму відеозверненні колишній спікер парламенту Володимир Рибак назвав процес легітимним переформатуванням влади».

Посол, зокрема, привернув увагу журналістів до того, що, відповідно до Конституції України 2004 року, у разі дострокового припинення повноважень президента України, функції президента приймає голова парламенту України до обрання та інавгурації нового президента.

Також Юрій Сергєєв сказав, що президент Віктор Янукович самоусунувся від виконання своїх обов'язків і парламент взяв на себе відповідальність за країну. Депутати оголосили, що вибори президента відбудуться 25 травня.

«Тому я вимагаю припинити поширювати брехню про природу політичних змін в Україні, як про переворот. Україна має легітимно сформовану владу, яка має протягом тижня створити уряд народної довіри. Ми чекаємо від всіх підтримки тих непростих, але необхідних демократичних змін, які ця влада повинна принести в Україну», - заявив Юрій Сергєєв.