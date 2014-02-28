Янукович вважає, що Крим має залишатися у складі України

Про це він заявив на прес-конференції в Ростові- на -Дону.

"Я вважаю все , що відбувається зараз у Криму, абсолютно природною реакцією на той бандитський переворот, який стався в Києві.. <...> Кримчани , природно, не хочуть коритися націоналістам і бандерівцям", - сказав екс-президент України.

Янукович зазначив, що не складно зрозуміти бажання простих людей, кримчан, до самоорганізації, організації загонів самозахисту - вони хочуть захистити свої будинки і свої сім'ї.

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Також він звернувся до жителів Криму з проханням не допустити кровопролиття і міжусобиці .

"Як чинний президент України, я вважаю, що Крим повинен залишатися у складі України", - заявив він.

При цьому, на його думку, у Криму повинні залишатися "широкі права" автономії.

Також Янукович зазначив, що повернеться в Україну, як тільки будуть дотримані умови його безпеки та безпеки його сім'ї.