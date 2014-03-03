Яценюк запропонував бізнесу назвати кандидатури на посаду голови податкової
15:40, 03 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував учасникам Європейської бізнес-асоціації подати на розгляд уряду кілька кандидатур фахівців, які можуть очолити Державну податкову службу, виділену в окреме відомство після розформовування Міністерства доходів і зборів України.
Яценюк пропонує бізнесу обрати голову податкової
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час зустрічі з учасниками ЄБА.
«Я пропоную: зберіться асоціацією, подайте кілька кандидатур людей із західною освітою і розумінням податкової системи, щоб у середу вранці уряд призначив (нового голову ДПС - УНІАН)», - сказав Яценюк, зазначивши, що новий керівник служби має бути «не з системи».
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