Яценюк запропонував бізнесу назвати кандидатури на посаду голови податкової

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час зустрічі з учасниками ЄБА.

«Я пропоную: зберіться асоціацією, подайте кілька кандидатур людей із західною освітою і розумінням податкової системи, щоб у середу вранці уряд призначив (нового голову ДПС - УНІАН)», - сказав Яценюк, зазначивши, що новий керівник служби має бути «не з системи».

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