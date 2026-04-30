170 екіпажів дронів-перехоплювачів за рік не збили жодного 'Шахеда', - Єлізаров

За його словами, навіть того ресурсу, який уже мобілізований, їм достатньо.

170 екіпажів дронів-перехоплювачів за рік не збили жодного "Шахеда". Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України.

"Коли ми прийшли, перше, що зробили, - це провели аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів. В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель", - розповів він.

За словами представника Повітряних сил, там було 28 екіпажів - і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.

Відео дня

"Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами, - їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші - менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - сказав Єлізаров.

Людський ресурс

Говорячи про людський ресурс, багато його чи мало, він висловив думку, що "навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо". "Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати", - підкреслив заступник командувача.

За його словами, дроновий підрозділ Lasar's Group не росте вже три роки. "Зараз у нас близько 1900 людей. І я завжди кажу: а навіщо більше? Того функціоналу, який ми виконуємо, нам достатньо", - сказав Єлізаров.

Збиття Україною ворожих дронів

Як повідомлялося, Єлізаров наголосив, що концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями, було змінено, тож тепер є контроль, скільки їх зайшло і скільки вийшло.

Крім того, було проаналізовано всі радарні поля. Адже іноді групи або ті, хто відповідав за радари, ухвалювали рішення на власний розсуд: мовляв, "я хочу стояти ось там, бо мені там подобається".

