Флеш показав пристрій, що допомагає 'Шахедам' маневрувати (фото)

Система маневрування "Шахедів" може працювати на основі камери. Про це у своєму Telegram-каналі написав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку.
"Ми бачимо, як "Шахеди" почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів", - зауважив він.
Флеш додав кілька фото камери і написав, шо "є вірогідність, що система працює на основі цієї камери".
Боротьба з "Шахедами" - новини
Як повідомлялося, раніше Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України зазначив, що 170 екіпажів дронів-перехоплювачів за рік не збили жодного "Шахеда".
Він зауважив, що раніше вважалося, що якщо дрон пролетів повз і не вдарив по моїй області - це добре. Зараз модель змінюється, і тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло.
Також раніше Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що російські ударні дрони, оснащені MESH-модемами, все глибше залітають в український тил.
За його словами, наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу - Полтави, а з півдня - Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва.
Експерт підкреслив, що Україні необхідні власні високошвидкісні радіомодеми з функцією MESH. Флеш зауважив, що вірить, що в Україні є багато талановитих програмістів, які здатні вирішити це завдання.