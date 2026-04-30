Флеш показав пристрій, що допомагає 'Шахедам' маневрувати (фото)

"Шахеди" роблять маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів.

Система маневрування "Шахедів" може працювати на основі камери. Про це у своєму Telegram-каналі написав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку.

"Ми бачимо, як "Шахеди" почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів", - зауважив він.

Флеш додав кілька фото камери і написав, шо "є вірогідність, що система працює на основі цієї камери".

Відео дня

Боротьба з "Шахедами" - новини

Як повідомлялося, раніше Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України зазначив, що 170 екіпажів дронів-перехоплювачів за рік не збили жодного "Шахеда".

Він зауважив, що раніше вважалося, що якщо дрон пролетів повз і не вдарив по моїй області - це добре. Зараз модель змінюється, і тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло.

Також раніше Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що російські ударні дрони, оснащені MESH-модемами, все глибше залітають в український тил.

За його словами, наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу - Полтави, а з півдня - Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва.

Експерт підкреслив, що Україні необхідні власні високошвидкісні радіомодеми з функцією MESH. Флеш зауважив, що вірить, що в Україні є багато талановитих програмістів, які здатні вирішити це завдання.

