Twitch масово заблокував стрімерів за рекламу 'Алабуга Політеху', де збирають 'Шахеди'

Стримінгова платформа Twitch 25 квітня 2026 року заблокувала офіційний канал "Алабуга Політех" та щонайменше 15 стрімерів, які транслювали турнір із Counter-Strike 2 із використанням його брендування. Загальна аудиторія заблокованих каналів становила близько 4,9 млн підписників.

Про масове блокування повідомили користувачі платформи, а також профільні видання, які відстежують кіберспортивні трансляції. Підставою для блокування стало порушення санкцій Європейського Союзу, які забороняють надання рекламних послуг підсанкційним організаціям.

За даними відкритих джерел, особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані та пов’язаний із нею навчальний заклад можуть бути причетні до виробництва ударних безпілотників типу "Шахед"/"Герань-2". Також повідомляється про можливе залучення до цих процесів неповнолітніх.

Рекламна кампанія із залученням підлітків активно просувалася через блогерів і стрімерів, зокрема з використанням значних бюджетів на інтеграції.

Рішення Twitch розглядають як важливий прецедент щодо відповідальності цифрових платформ за дотримання санкційного законодавства та недопущення популяризації діяльності, пов’язаної з виробництвом озброєння.

