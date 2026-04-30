Twitch масово заблокував стрімерів за рекламу 'Алабуга Політеху', де збирають 'Шахеди'

Цей випадок може вплинути на політику інших платформ щодо співпраці з контентом, пов’язаним із підсанкційними структурами.

Стримінгова платформа Twitch 25 квітня 2026 року заблокувала офіційний канал "Алабуга Політех" та щонайменше 15 стрімерів, які транслювали турнір із Counter-Strike 2 із використанням його брендування. Загальна аудиторія заблокованих каналів становила близько 4,9 млн підписників.

Про масове блокування повідомили користувачі платформи, а також профільні видання, які відстежують кіберспортивні трансляції. Підставою для блокування стало порушення санкцій Європейського Союзу, які забороняють надання рекламних послуг підсанкційним організаціям.

За даними відкритих джерел, особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані та пов’язаний із нею навчальний заклад можуть бути причетні до виробництва ударних безпілотників типу "Шахед"/"Герань-2". Також повідомляється про можливе залучення до цих процесів неповнолітніх.

Відео дня

Рекламна кампанія із залученням підлітків активно просувалася через блогерів і стрімерів, зокрема з використанням значних бюджетів на інтеграції.

Рішення Twitch розглядають як важливий прецедент щодо відповідальності цифрових платформ за дотримання санкційного законодавства та недопущення популяризації діяльності, пов’язаної з виробництвом озброєння.

Інші новини про Twitch

