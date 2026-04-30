Вперше за довгий час в Україні дорожчає цибуля: скільки вже коштує кілограм

За тиждень овоч додав одразу 40% до вартості.

Ціни в Україні на ріпчасту цибулю пішли вгору вперше з початку лютого поточного року. Українські фермери відвантажують овоч в межах 4–9 грн/кг, що в середньому на 40% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Аналітики EastFruit повідомляють, що кардинального підвищення цін на цибулю в Україні не фіксували з середини травня 2025 року.

Поточний ціновий тренд пов’язаний з сукупністю факторів. Попит на цибулю залишається досить високим, водночас пропозиції бракує – особливо це стосується якісної цибулі. Запаси продукції в місцевих господарствах суттєво зменшилися через сезонність.

Відео дня

Фермери чекають подальшого зростання вартості цибулі. На даний момент овоч все ще коштує в середньому на 68% менше за аналогічний період минулого року. Тож ріпчаста цибуля в Україні буде дорожчати, за прогнозами, до надходження нового врожаю з місцевих господарств.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста жовта в Сільпо коштує 14 гривень за кілограм.

В Varus цибулю ріпчасту вагову продають по 9 грн/кг.

В АТБ вартість ріпчастої цибулі становить 8,45 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Великі торговельні мережі суттєво підняли ціни на гречку – за місяць здорожчання сягає 50%. Крупа почала дорожчати ще з лютого місяця, але до кінця березня зростання цін не було таким значним.

На минулому тижні в Україні почали дешевшати помідори. Гуртові ціни на овоч дійшли до позначок 140–170 грн/кг. При цьому томати все рівно коштують на 60% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року.

